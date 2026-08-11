Salud mental en foco: Director de Salud aborda crisis de autolesiones

La Cuarta Jurisdicción Sanitaria acumula 18 suicidios confirmados en lo que va del año, mientras que en Frontera se tienen registrados tres casos más el ocurrido en la colonia Borja, informó Miguel Sánchez Leija, director de Salud de Frontera.

El funcionario señaló que, además de los suicidios consumados, se han registrado más de 20 intentos suicidas, por lo que consideró necesario reforzar las acciones de prevención, atención y seguimiento a las personas y sus familias.

La declaración se dio luego del suicidio registrado este martes en la colonia Borja, donde un hombre de 90 años fue localizado sin vida en su domicilio.

Sánchez Leija explicó que una de las estrategias que se busca fortalecer es la posvención, que consiste en brindar acompañamiento y herramientas tanto a las personas que han intentado suicidarse como a los familiares de quienes consumaron el suicidio.

"Es bien importante la posvención", señaló el funcionario, al destacar que el objetivo es dar seguimiento a las familias y proporcionarles atención integral para reducir el riesgo de nuevos casos.

Acciones de prevención

Como parte de las acciones preventivas, personal municipal ha realizado recorridos casa por casa en sectores como la colonia Borja, donde entregó información sobre salud mental, la Línea de la Vida y códigos QR para acceder a atención psicológica.

Sánchez Leija indicó que estas acciones continuarán por instrucciones de la alcaldesa, además de que se reforzará el trabajo coordinado con el área de Salud Mental de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria.

El director de Salud reconoció que la atención de la salud mental requiere mantener un equilibrio con otras acciones sanitarias, pero consideró indispensable no dejar de lado la difusión, las pláticas y la concientización sobre el suicidio.

"Es un tema del que debemos hablar con responsabilidad, pero no quedarnos callados", afirmó.

Detalles confirmados

Respecto a las causas de los suicidios, Sánchez Leija señaló que no existe un solo factor, debido a que se trata de un fenómeno multifactorial. Entre las condiciones que pueden estar relacionadas mencionó trastornos de ansiedad, depresión, estrés y problemas económicos, aunque aclaró que cada caso debe analizarse de manera particular.

El funcionario destacó que la posvención también busca acompañar a los familiares después de un suicidio, debido a que ellos pueden requerir apoyo psicológico para afrontar la pérdida y contar con herramientas que permitan prevenir nuevos riesgos.