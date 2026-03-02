DIF Municipal de San Buenaventura lanza convocatoria para el Premio al Mérito Mujer

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Como un reconocimiento a la trayectoria, liderazgo y contribuciones de mujeres que han dejado huella en la sociedad, el Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del DIF Municipal, lanzó la convocatoria del Premio al Mérito Mujer 2026.

La presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, destacó que este evento representa un acto de justicia y visibilización para aquellas mujeres que, con trabajo comprobable, han transformado vidas y fortalecido el tejido social del municipio. "Es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo que muchas mujeres han generado en distintos ámbitos de nuestra comunidad", expresó.

La propuesta deberá ser realizada por una persona externa a la participante y entregarse por escrito en un máximo de dos cuartillas, explicando por qué debe obtener el premio, acompañada de evidencia fotográfica, enlaces web u otros documentos que sustenten su trabajo. Las postulaciones deberán entregarse en las oficinas del DIF Municipal, con la directora Mtra. Ilse Lozano Sánchez, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, teniendo como fecha límite el viernes 6 de marzo.

El jurado calificador será el encargado de analizar las propuestas y elegir a la ganadora; su decisión será inapelable y cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por el mismo comité evaluador. La ganadora recibirá una presea y premios especiales, además de reconocimientos a mujeres que promueven la igualdad de género, la dignidad y el desarrollo integral en San Buenaventura, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la equidad y el reconocimiento al talento femenino.