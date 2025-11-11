Accidente vial en Barroterán: camioneta impacta un equino suelto

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Un accidente vial se registró en la carretera Barroterán-Sauz luego de que un equino se atravesara repentinamente al paso de una camioneta en circulación.

El incidente generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas tras lo ocurrido.

El vehículo involucrado fue una camioneta Chevrolet Suburban, color blanco, con placas de circulación FNG-306-C, propiedad de la empresa Coal del Norte.

La unidad era conducida por Raúl Alejandro N, quien no pudo evitar el impacto con el animal, resultando en daños materiales considerables en la parte frontal de la unidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director del Mando Único José Ponce Sánchez, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

En el perímetro se realizaron labores de inspección y resguardo de la zona para evitar mayores contratiempos en el tránsito vehicular.

Las autoridades señalaron que el equino se encontraba suelto y sin supervisión, lo que representa un riesgo constante en las vías de comunicación de la región.

¿Qué medidas se están tomando para prevenir futuros accidentes?

Debido a esta situación, se exhorta a los propietarios de ganado a mantener sus animales en áreas seguras y debidamente cercadas para prevenir futuros accidentes.

Finalmente, se informó que la empresa propietaria del vehículo evaluará los daños y definirán si interponen una querella ante la autoridad competente.

Mientras tanto, se mantiene el llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, especialmente en tramos donde es común la presencia de animales.