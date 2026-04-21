Denuncia estudiante acoso por parte de taxista en Monclova; exige acciones

Una estudiante de preparatoria denunció haber sido víctima de presunto acoso por parte de un conductor de taxi, de la línea Taxi Premier, hecho que fue documentado con fotografías y videos en donde exhibe al conductor.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:30 horas de este martes, cuando la joven abordó la unidad número 81 de Radio Taxi Premier en la colonia Colinas de Santiago para dirigirse a su plantel educativo.

Conducta inapropiada del taxista

Según su relato, durante el trayecto el operador mantuvo conductas que la hicieron sentir vulnerable. "Me miraba de manera inapropiada constantemente y eso me hizo sentir incómoda e insegura", expuso la estudiante, quien además señaló que el conductor no tomó la ruta habitual, sino que recorrió calles adicionales sin justificación aparente.

La afectada logró captar en imágenes y video el comportamiento del chofer, en donde se observa cómo volteaba de manera reiterada para verla.

Respuesta indiferente de la línea de taxis

Al intentar reportar el incidente a la base de taxis, la joven indicó que recibió una respuesta que calificó como indiferente. "Nos dijeron "no enseñen nada, no hagan nada" lo cual considero como una conducta inaceptable".

Ante la falta de atención, decidió difundir el caso a través de redes sociales como una medida de advertencia. "No quería hacerlo público, pero no tengo otra opción. Esto le puede pasar a cualquier mujer; nadie debería sentirse en riesgo al usar un taxi".

La joven exige que se tomen cartas en el asunto por parte de las autoridades y por parte de la línea de taxis para la protección de las jóvenes ante este tipo de conductas.