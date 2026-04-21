Laura Jiménez apoya a jóvenes boxeadores de Múzquiz para torneo

Múzquiz, Coahuila. En un impulso al talento deportivo juvenil, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez brindó su respaldo a jóvenes integrantes del GYM Estrada, Club Deportivo de Boxeo ubicado en el Mineral de Palaú, quienes participarán en un importante torneo que se llevará a cabo el próximo 25 de abril de 2026 en la ciudad de Saltillo.

A través de la solicitud presentada por Alan Gustavo González Cruz, en representación del equipo, se gestionó un apoyo económico destinado a cubrir gastos de combustible para el traslado de los participantes.

El equipo está conformado por ocho jóvenes deportistas, acompañados de dos entrenadores y un conductor, quienes llevarán con orgullo la representación del municipio en esta justa deportiva. Los participantes son:

· Emiliano Reyna

· Sebastián Reyna

· Richy Ávila

· Misael González

· Gustavo González

· Gustavo Alvarado

· Raquel Meléndez

· Camila Guerrero

Este tipo de apoyos refrenda el compromiso de la administración municipal con el desarrollo integral de la juventud, fomentando el deporte como una herramienta clave para la formación de disciplina, valores y oportunidades de crecimiento tanto en el ámbito deportivo como académico.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo el impulso a los talentos.