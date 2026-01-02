Sari Pérez Cantú reconoce a policías en el Día del Policía en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.– Con motivo de la conmemoración del Día del Policía, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó un emotivo festejo organizado por la Presidencia Municipal, en el que se reconoció la entrega, vocación y compromiso de las y los elementos que integran el Departamento de Seguridad Pública Municipal, quienes diariamente trabajan para salvaguardar la tranquilidad de las familias fronterenses.

Durante el evento, la presidenta municipal estuvo acompañada por el director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero, así como por integrantes del cuerpo edilicio, directores, coordinadores y funcionarios de la Administración Municipal, quienes refrendaron su respaldo a la corporación policiaca y reconocieron el esfuerzo conjunto que ha permitido mantener resultados positivos en materia de seguridad. Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el reconocimiento otorgado a los oficiales que cumplieron 10 y 15 años de servicio, destacando su trayectoria, lealtad y profesionalismo.

La alcaldesa dijo que estos años de servicio representan experiencia y un profundo amor por Frontera, convirtiéndose en ejemplo para las nuevas generaciones de policías. En su mensaje, Pérez Cantú reconoció la labor de los uniformados por proteger a la ciudadanía incluso en circunstancias adversas, resaltando que ser policía es una vocación que exige valentía, disciplina y un alto sentido de responsabilidad. Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno para seguir fortaleciendo a la corporación mediante capacitación, equipamiento y mejores condiciones laborales. La edil reconoció la visión del Gobernador Manolo Jiménez al ser Frontera parte de un modelo de seguridad que apuesta por la coordinación y el trabajo en equipo "Esa suma de esfuerzo nos permite avanzar con orden, con estrategias pero sobre todo con resultados que se reflejan en mayor tranquilidad para nuestras familias. Sabemos que aún hay retos pero también sabemos que vamos por el camino correcto". Finalmente, la alcaldesa refrendó que la seguridad es una prioridad para su administración y agradeció a cada elemento por su entrega y valentía, asegurando que cuando se cuida a quienes nos cuidan, Frontera avanza con orden y rumbo, y una mayor tranquilidad para todas y todos.