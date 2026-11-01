Sari Pérez Cantú entrega apoyos alimentarios en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega del programa alimentario "Huevo y Leche" en la colonia Guadalupe Borja, respaldando la economía de las familias del municipio. La acción refleja el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas desde el inicio de la administración para llevar apoyos directos a quienes más lo necesitan a través de la estrategia Mejora Coahuila.

Acompañaron a la alcaldesa José Cerda de la Fuente, coordinador regional de Mejora; y Orlando Hipólito Plaza, coordinador municipal de Mejora, regidores y directores municipales.

La alcaldesa destacó que estos insumos representan un alivio para la canasta básica de los hogares fronterenses. Subrayó que la coordinación entre el gobierno municipal y el gobierno del estado permite multiplicar los beneficios y garantiza que la ayuda llegue de manera oportuna a las colonias.

Sari Pérez Cantú reiteró que su gestión es de territorio y no de escritorio, cercana a la ciudadanía y atenta a sus peticiones. Reconoció el liderazgo del gobernador para impulsar programas que impactan en la nutrición y la calidad de vida de la infancia y las personas adultas mayores de la localidad.

Con esta entrega, Frontera reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado para llevar apoyos a las familias, con orden y rumbo.