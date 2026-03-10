Frontera: Sari Pérez Cantú promueve pago de impuesto predial con descuento

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera, a través de la Dirección de Catastro, invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de marzo para realizar el pago del impuesto predial con el 20 % de descuento en casa habitación, además de obtener boletos para participar en el Magno Sorteo del Contribuyente Cumplido.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú hizo un llamado a las y los fronterenses a sumarse a esta campaña bajo el lema "Cumple, contribuye y recibe más", destacando que quienes estén al corriente en el pago de su predial recibirán boletos para participar en el sorteo de un automóvil JAC 2026, una motocicleta Italika 150 y un centro de lavado, entre otros premios.

La presidenta municipal señaló que cumplir con esta contribución permite fortalecer los servicios públicos y continuar con obras y acciones que benefician directamente a las colonias del municipio.

Asimismo, informó que durante marzo se mantiene vigente el 100 % de descuento en recargos de años anteriores, lo que representa una oportunidad para que las y los contribuyentes regularicen su situación sin pagar multas acumuladas.

Para apoyar a los sectores vulnerables, el Ayuntamiento mantiene la cuota única de 94 pesos dirigida a pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar que puedan mantenerse al corriente en esta contribución.

La directora de Catastro, Zaida Yuvicela Herrera Hipólito, explicó que el trámite es ágil y puede realizarse en las cajas de Tesorería Municipal, donde personal capacitado brinda orientación sobre el pago del impuesto y los beneficios vigentes.

El Ayuntamiento de Frontera reiteró que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento de servicios públicos, iluminación, bacheo y seguridad, por lo que invitó a la población a aprovechar los beneficios vigentes bajo el lema: "¡Tú cumplimiento es el motor que lleva a Frontera al siguiente nivel!"