Coahuila

Frontera: Sari Pérez Cantú promueve pago de impuesto predial con descuento

Los contribuyentes que se encuentren al corriente en sus pagos podrán participar en el Magno Sorteo del Contribuyente Cumplido, que incluye un automóvil y otros premios.

Por Staff / La Voz - 10 marzo, 2026 - 05:22 p.m.
      FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera, a través de la Dirección de Catastro, invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de marzo para realizar el pago del impuesto predial con el 20 % de descuento en casa habitación, además de obtener boletos para participar en el Magno Sorteo del Contribuyente Cumplido.

      La alcaldesa Sari Pérez Cantú hizo un llamado a las y los fronterenses a sumarse a esta campaña bajo el lema "Cumple, contribuye y recibe más", destacando que quienes estén al corriente en el pago de su predial recibirán boletos para participar en el sorteo de un automóvil JAC 2026, una motocicleta Italika 150 y un centro de lavado, entre otros premios.

      La presidenta municipal señaló que cumplir con esta contribución permite fortalecer los servicios públicos y continuar con obras y acciones que benefician directamente a las colonias del municipio.

      Asimismo, informó que durante marzo se mantiene vigente el 100 % de descuento en recargos de años anteriores, lo que representa una oportunidad para que las y los contribuyentes regularicen su situación sin pagar multas acumuladas.

      Para apoyar a los sectores vulnerables, el Ayuntamiento mantiene la cuota única de 94 pesos dirigida a pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar que puedan mantenerse al corriente en esta contribución.

      La directora de Catastro, Zaida Yuvicela Herrera Hipólito, explicó que el trámite es ágil y puede realizarse en las cajas de Tesorería Municipal, donde personal capacitado brinda orientación sobre el pago del impuesto y los beneficios vigentes.

      El Ayuntamiento de Frontera reiteró que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento de servicios públicos, iluminación, bacheo y seguridad, por lo que invitó a la población a aprovechar los beneficios vigentes bajo el lema: "¡Tú cumplimiento es el motor que lleva a Frontera al siguiente nivel!"

