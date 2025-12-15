Sari Pérez Cantú supervisa obra de drenaje en Frontera

Frontera, Coah– La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó una supervisión personal de la obra de reparación de la línea de drenaje, ejecutada con inversión del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS), con el objetivo de constatar que los trabajos se desarrollen conforme a lo planeado y en beneficio directo de la ciudadanía.

La obra consiste en la rehabilitación de 112 metros lineales de drenaje, así como la atención de 12 descargas domiciliarias, acciones que permitirán mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y prevenir afectaciones a las viviendas y a la vialidad del sector.

Los trabajos se llevan a cabo sobre la calle Soledad, en el tramo comprendido entre Oaxaca y Ferrocarril, de la colonia Occidental, una zona que presentaba problemas recurrentes en su infraestructura hidráulica y que ahora recibe una solución integral y duradera.

Durante el recorrido, la alcaldesa se mostró atenta y preocupada por que las labores se realicen con calidad, seguridad y dentro de los tiempos establecidos, reiterando su compromiso de mantener una vigilancia constante en cada obra pública que se ejecute en el municipio.

En la supervisión también estuvo presente Luis González, director de Servicios Primarios, quien informó sobre el avance de los trabajos y destacó la coordinación entre dependencias para garantizar que la obra cumpla con los estándares técnicos y responda a las necesidades de los vecinos del sector.