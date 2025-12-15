Yesica Sifuentes celebra la posada navideña en Castaños

Castaños, Coah.- La Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, participó en la tradicional posada navideña del comedor de los adultos mayores, donde se vivieron momentos de alegría, convivencia y unión, reafirmando su compromiso con el bienestar de este importante sector de la población.

Este lunes, la Presidenta Municipal acudió a la reunión semanal que se lleva a cabo en las instalaciones del comedor de la colonia Libertad, sumándose a la celebración decembrina y compartiendo con las y los asistentes un espacio de alegría, reflexión y cercanía.

Durante su mensaje, la edil reconoció y agradeció la labor del personal que día a día trabaja con entrega y vocación en este comedor, brindando atención, cuidado y acompañamiento a las personas adultas mayores, quienes encuentran en este espacio un lugar de apoyo y convivencia.

Sifuentes Zamora destacó que las fiestas decembrinas representan un tiempo de armonía, paz y convivencia familiar, por lo que exhortó a la comunidad a vivir estas fechas con respeto, solidaridad y amor, fortaleciendo los lazos que unen a las familias castañenses.

"Nuestro compromiso es claro: seguir trabajando con responsabilidad y sensibilidad para que ninguna persona se quede atrás, y para que nuestros adultos mayores reciban el cuidado y el reconocimiento que merecen", expresó.

Asimismo, la presidenta municipal reiteró que su administración mantiene como prioridad la atención a los adultos mayores y a los sectores en condición de vulnerabilidad, impulsando programas y acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida y a garantizar un trato digno y humano.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de trabajar cercano a la gente, promoviendo espacios de convivencia y bienestar que fortalezcan el tejido social y la inclusión de quienes más lo necesitan.