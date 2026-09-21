Sari Pérez Cantú acompaña a madres buscadoras en misa en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú asistió a la misa oficiada por el obispo Hilario González y el padre Paulo Alfonso Sánchez Valencia en la iglesia del Verbo Encarnado de la colonia Occidental. La ceremonia religiosa estuvo dedicada a los colectivos de madres buscadoras en el marco de la brigada "Buscando en Vida", que realizará labores de búsqueda en predios y penales durante una semana.

Este encuentro reunió a agrupaciones provenientes de estados como Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Durante la jornada, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dialogó cercanamente con las integrantes de las delegaciones, refrendando el respaldo institucional para apoyarlas con facilidades para trámites y logística durante su permanencia en la región.

Las madres buscadoras destacaron la profunda solidaridad y disposición de la presidenta municipal Sari Pérez Cantú para atenderlas. Expresaron que resulta sumamente inusual que una autoridad se involucre con tal empatía, acudiendo en persona a acompañarlas en la misa y brindándoles un respaldo directo en su incansable causa de búsqueda.

A la ceremonia acudieron también el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, para, junto a Sari Pérez, coordinar apoyos junto al padre Paulo, así como José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la CDHEC. Asimismo, Jaime Salvador Delgado Quirino, director de Arte y Cultura, acompañó a la edil y resaltó la emotividad de la misa y la vocación humana de Sari Pérez.

Con esta acción, la administración encabezada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú reafirma su compromiso social y sentido de justicia. La solidaridad y apertura mostradas por la alcaldesa consolidan un frente de colaboración y empatía hacia los colectivos de búsqueda en su importante labor.