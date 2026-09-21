Modernización de carretera 57 en Coahuila

SALTILLO, Coah.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) gestiona ante Banobras recursos por alrededor de mil 500 millones de pesos para ejecutar la rectificación del tramo de Los Chorros, en Arteaga, informó su delegado en Coahuila, Tanech Sánchez Ángeles.

El funcionario explicó que, aunque el tramo corresponde a Caminos y Puentes Federales (Capufe), la SICT impulsa la obtención del financiamiento debido a la relevancia de esta vía para el movimiento de mercancías y la actividad económica del país.

Precisó que los recursos no necesariamente tendrían que ejercerse durante un solo año, debido a que el proyecto contempla un periodo de construcción estimado en 24 meses.

La obra considera principalmente disminuir el número de curvas en la zona de mayor pendiente, además de construir un nuevo puente, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reducir las interrupciones en este punto carretero.

Sánchez Ángeles aclaró que el proyecto no corresponde a una planeación de la actual administración, ya que sus primeros trabajos comenzaron en 2017 y posteriormente fue formalizado alrededor de 2022.

El delegado de la SICT informó además que se contempla modernizar y ampliar la carretera 57 en el tramo Saltillo-Monclova, cuya longitud es de aproximadamente 157 kilómetros.

Actualmente, explicó, en esta ruta se desarrollan trabajos de conservación y mantenimiento, entre ellos labores de bacheo profundo. Sin embargo, el proyecto de modernización plantea ampliar de dos a cuatro carriles la carretera que comunica a Saltillo con Monclova.

El próximo año, señaló, comenzará la elaboración del anteproyecto. Una vez que se cuente con la aprobación del proyecto ejecutivo, se podrá avanzar hacia la etapa de construcción de la ampliación.

Sánchez Ángeles agregó que ya existe comunicación con Banobras y las distintas áreas involucradas para avanzar en ambas obras.

La planeación contempla que los trabajos puedan comenzar durante el primer trimestre del próximo año, siempre que previamente se cumplan los procesos y autorizaciones correspondientes.