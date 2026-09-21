Regulación de celulares en escuelas: Francisco Mancillas aboga por participación de padres

SALTILLO, COAH.- La regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas debe acompañarse de protocolos, reglas claras y mayor participación de los padres de familia, consideró Francisco Javier Mancillas González, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila.

El representante de la organización señaló que existe respaldo a la medida anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el uso de dispositivos electrónicos en instituciones educativas, aunque advirtió que, sin mecanismos definidos, podría resultar insuficiente.

"Aplaudimos la medida que tomó la presidenta en esto de la regulación del uso de los celulares en las instituciones educativas, pero se nos hace una medida insuficiente", expresó.

Mancillas González explicó que el uso excesivo de teléfonos y otros dispositivos puede convertirse en un factor de distracción para los estudiantes y afectar su aprendizaje. También manifestó preocupación por las posibles repercusiones relacionadas con la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así como por el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Ante este escenario, planteó que la aplicación de la regulación debe establecer procedimientos específicos para evitar conflictos cuando los dispositivos sean retirados a los estudiantes. Consideró que las restricciones deben implementarse de manera gradual y con protocolos previamente definidos, debido a que una prohibición repentina podría provocar reacciones de enojo entre los alumnos y generar situaciones que afecten su dinámica escolar.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila informó que la organización enviará en los próximos días un comunicado a la Secretaría de Educación Pública para presentar formalmente su postura y plantear propuestas. Agregó que también permanecerán atentos al acuerdo que, conforme a lo planteado por docentes, podría darse a conocer próximamente y en el que deberán establecerse las reglas y procedimientos para aplicar la medida en los planteles.

Mancillas González señaló que la participación de las familias será un elemento importante para que la regulación pueda aplicarse de manera ordenada y con criterios conocidos por estudiantes, docentes y padres. Además, indicó que la organización continuará con talleres y cursos dirigidos a padres de familia, enfocados en cultura de paz, uso adecuado de medios digitales e inteligencia artificial. Estas actividades, explicó, buscan fortalecer la prevención y proporcionar a las familias herramientas para enfrentar posibles problemas derivados del uso de tecnologías digitales.