Sari Pérez lanza programa de bacheo en Frontera: 20 mil metros cuadrados a rehabilitar

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú puso en marcha el Programa Integral de Bacheo, que contempla la rehabilitación de 20 mil metros cuadrados de superficie vial, con trabajos que comenzarán en las avenidas principales y continuarán en calles secundarias.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González, la alcaldesa supervisó el inicio de las acciones, que buscan atender los daños en el pavimento y mejorar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones.

En esta primera etapa se intervendrán 7 mil metros cuadrados en vialidades de la zona centro y de las colonias Occidental, Sierrita y Aviación, donde se dará prioridad a los tramos que requieren atención.

El programa contempla avanzar gradualmente hasta alcanzar los 20 mil metros cuadrados de superficie rehabilitada, con una atención escalonada que permita atender primero las vialidades principales y posteriormente las calles secundarias.

Sari Pérez destacó la importancia de trabajar en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar obras y acciones que atiendan las necesidades de Frontera, un municipio cuya conectividad vial es importante tanto para las familias como para la actividad comercial, industrial y de servicios.

La alcaldesa señaló que el mantenimiento de las calles forma parte de la atención cotidiana que requiere la ciudad y reiteró que su administración continuará trabajando cerca de la gente, dando seguimiento a las necesidades de cada sector.

Con estas acciones, el gobierno municipal avanza en la mejora y rehabilitación de las vialidades, con orden y rumbo, para mejorar las condiciones de movilidad en Frontera.