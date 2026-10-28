Busca Tamaulipas policías en Coahuila

RAMOS ARIZPE, Coah.- Ante la falta de al menos 200 elementos de seguridad, el gobierno de Tamaulipas puso en marcha una estrategia de reclutamiento en Coahuila para sumar nuevos integrantes a sus corporaciones, con remuneraciones mensuales que alcanzan los 36,854 pesos, según el puesto.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que la convocatoria está dirigida a quienes busquen ingresar como Guardia Estatal, integrante de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, o Policía de Investigación. Los seleccionados deberán aceptar el cambio de residencia y prestar sus servicios en distintos municipios tamaulipecos.

Los salarios brutos establecidos son de 26,176.75 pesos mensuales para Guardia Estatal, 25,736 pesos para las áreas de vigilancia y custodia, y 36,854.82 pesos para Policía de Investigación.

Los requisitos varían de acuerdo con la corporación. Para Guardia Estatal y personal de custodia se solicita tener entre 18 y 40 años, contar con bachillerato terminado y presentar la documentación requerida, incluida la precartilla militar cuando corresponda.

En el caso de Policía de Investigación, los aspirantes deben tener entre 23 y 35 años, además de título profesional, cédula y licencia de conducir. Entre las carreras consideradas para este perfil se encuentran Criminalística, Ciencias Forenses y Ciencias Policiales, así como otras disciplinas relacionadas con las tareas de investigación.

Los responsables del proceso señalaron que la recepción de solicitudes continúa abierta, debido a la necesidad permanente de cubrir puestos en las corporaciones. Hasta ahora no se ha establecido una fecha límite para el cierre general de la convocatoria.

Como parte de los incentivos, el gobierno de Tamaulipas contempla apoyos económicos durante la capacitación inicial, cuyo periodo puede durar de tres a seis meses, según la corporación y el desempeño de los participantes.

Los cadetes de Guardia Estatal y Policía de Investigación pueden recibir una beca de 30,000 pesos, mientras que para quienes se preparan en vigilancia y custodia se contempla un apoyo de 22,000 pesos. Los recursos se entregan de manera diferida durante el curso.

La formación también incluye alojamiento, alimentación y atención médica. Una vez que los aspirantes concluyen y acreditan satisfactoriamente la preparación, comienzan a recibir el sueldo correspondiente a la plaza asignada.

El paquete de prestaciones incluye 20 días de vacaciones distribuidos en dos periodos, aguinaldo equivalente a 60 días, prima vacacional, servicio médico del ISSSTE, seguro de vida, becas para hijos, bonos y posibilidades de ascenso.

Quienes ingresen a la Guardia Estatal también podrán buscar especializarse en unidades caninas, caballería, agrupamientos motorizados y fuerzas especiales. En algunas áreas operativas se ofrecen compensaciones adicionales al salario base, determinadas por las funciones y responsabilidades del personal.

Los nuevos integrantes serán enviados a municipios de Tamaulipas de acuerdo con los requerimientos de seguridad, entre ellos Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

De acuerdo con los reclutadores, quienes recién egresan de la academia suelen comenzar sus labores en zonas con menor complejidad operativa, donde son acompañados por policías con mayor experiencia. El objetivo es que adquieran conocimientos prácticos antes de ser asignados a áreas que demanden mayores capacidades operativas.

En cuanto a la apariencia física, la convocatoria permite el ingreso de personas con tatuajes cuando estos puedan quedar cubiertos por el uniforme. Sin embargo, los ubicados en manos, cuello o rostro pueden convertirse en un impedimento para la contratación.

Las plazas de Guardia Estatal y custodia se ofrecen de manera continua, mientras que las vacantes de perfiles especializados, como Policía de Investigación, están sujetas a la disponibilidad de puestos autorizados por el gobierno de Tamaulipas.