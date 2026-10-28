Frontera: Mejora Coahuila realiza reempadronamiento de apoyos alimentarios

El programa de apoyos alimentarios del Gobierno de Coahuila se prepara para una nueva entrega en Frontera, mientras personal de Mejora Coahuila realiza el reempadronamiento de beneficiarios para actualizar los registros y verificar quiénes cumplen con las reglas de operación.

El coordinador de Mejora en el municipio, Plaza, informó que el proceso se encuentra en su etapa final y que las labores incluyen la actualización de domicilios y la revisión de los datos de las personas inscritas, debido a que algunos beneficiarios fallecieron o cambiaron de residencia.

Explicó que el trabajo se realiza en coordinación con el equipo de Mejora Coahuila, cuyos representantes recorren las colonias para acercarse a las familias, conocer sus necesidades y reunir la documentación necesaria para integrar el padrón.

Detalló que, mediante un estudio socioeconómico, se identifican las condiciones de los solicitantes y se recopila la papelería correspondiente para determinar su incorporación al programa, conforme a los lineamientos establecidos.

El funcionario señaló que, además de la actualización del padrón alimentario, también se lleva a cabo el registro de personas interesadas en los beneficios de la tarjeta La Mera Mera, que contempla descuentos en distintos trámites y servicios, entre ellos los relacionados con el control vehicular.

Por ello, invitó a la población a acercarse al personal identificado con chalecos verdes de Mejora Coahuila, que actualmente realiza recorridos por diferentes sectores de Frontera para brindar información, recibir documentos y orientar a los interesados.

Aunque el coordinador indicó que el proceso de registro ya está en marcha, no precisó una fecha para la próxima entrega de apoyos alimentarios ni detalló el número de personas que integrarán el padrón actualizado.