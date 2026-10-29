Premian altares de muertos elaborados por estudiantes en Villa Unión

VILLA UNIÓN, Coahuila - Instituciones educativas de Villa Unión participaron en el Concurso de Altares de Muertos 2026, donde rindieron homenaje a personas que dejaron huella en sus familias y comunidades mediante fotografías, flores y elementos tradicionales.

Ganadores del Concurso de Altares

El primer lugar fue para la Escuela Secundaria Técnica Núm. 30 Antonio Perales Zamora, con un altar dedicado a la profesora Alma Norma Vela Cárdenas.

El segundo sitio correspondió a la Escuela Primaria Delfina Bermea de Montemayor, que recordó a Guadalupe de León García, mientras que el CECyTEC Plantel Villa Unión obtuvo el tercer lugar con un homenaje a Clara Acosta Peña.

Importancia de las Tradiciones

La actividad permitió a estudiantes y docentes mantener vivas las tradiciones del DÍA DE MUERTOS y compartir el recuerdo de quienes forman parte de la historia de sus comunidades.