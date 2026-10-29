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Coahuila

Premian altares de muertos elaborados por estudiantes en Villa Unión

Tres escuelas de Villa Unión rinden homenaje a personas queridas en el Concurso de Altares de Muertos 2026.

Por Alberto Ibarra - 29 octubre, 2026 - 03:28 p.m.
Estudiantes de Villa Unión participaron en el Concurso de Altares de Muertos 2026.
Estudiantes de Villa Unión participaron en el Concurso de Altares de Muertos 2026.
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      VILLA UNIÓN, Coahuila - Instituciones educativas de Villa Unión participaron en el Concurso de Altares de Muertos 2026, donde rindieron homenaje a personas que dejaron huella en sus familias y comunidades mediante fotografías, flores y elementos tradicionales.

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      Ganadores del Concurso de Altares

      El primer lugar fue para la Escuela Secundaria Técnica Núm. 30 Antonio Perales Zamora, con un altar dedicado a la profesora Alma Norma Vela Cárdenas.

      El segundo sitio correspondió a la Escuela Primaria Delfina Bermea de Montemayor, que recordó a Guadalupe de León García, mientras que el CECyTEC Plantel Villa Unión obtuvo el tercer lugar con un homenaje a Clara Acosta Peña.

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      Importancia de las Tradiciones

      La actividad permitió a estudiantes y docentes mantener vivas las tradiciones del DÍA DE MUERTOS y compartir el recuerdo de quienes forman parte de la historia de sus comunidades.

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