Tuilzie Ibarra llama a conductores a ser responsables tras atropellamiento en Frontera

FRONTERA, COAH.- Luego de que ciudadanos denunciaran en redes sociales a una joven por presuntamente atropellar a una perrita mientras conducía de manera imprudente, Protección Animal de Frontera hizo un llamado a los automovilistas a reducir la velocidad y actuar con responsabilidad para evitar más casos.

Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal de Frontera, informó que durante el fin de semana la dependencia logró comunicarse con la persona señalada a través de una denuncia ciudadana difundida en Facebook.

Explicó que actualmente están a la espera de que les proporcionen la dirección de la conductora para poder acercarse y sostener una plática de concientización sobre el cuidado y la responsabilidad que implica conducir en zonas donde transitan animales.

Ibarra aclaró que el acercamiento no busca ocasionarle un problema, sino hacerle ver la importancia de manejar con mayor precaución y respeto hacia las mascotas. "Hay que tratar de tener la prudencia y el respeto por ellos también", señaló.

La coordinadora advirtió que un atropellamiento no solamente puede provocar la muerte de un animal, sino que también puede ocasionar lesiones graves y, en determinadas circunstancias, representar un peligro para las propias personas.

"Ahorita fue un perrito, pero el día de mañana, Dios no quiera, pudiera ser una persona", expresó.

La preocupación de Protección Animal se extiende a otros casos registrados recientemente en Frontera. Durante el fin de semana, personal de la dependencia recogió en la colonia Occidental a otro perro que había sido atropellado y lo trasladó a su albergue para recibir atención.

Ibarra Vázquez explicó que este animal presenta una fractura que le impedirá caminar, situación que refleja las graves consecuencias que pueden provocar los accidentes viales.

Detalló que, de manera recurrente, los perros atropellados sufren lesiones en las patas traseras o fracturas de cadera y, cuando estas son severas, pueden perder definitivamente la movilidad.

En estos casos, explicó, se debe evaluar la calidad de vida del animal y las posibilidades de atención, ya que algunos requieren cuidados especiales y, eventualmente, una silla de ruedas.

La coordinadora señaló que, cuando existen fundaciones o rescatistas que pueden hacerse cargo de estos animales, se busca trabajar con ellos para brindarles una alternativa y evitar que queden desamparados.

En el caso de la perrita que motivó la denuncia contra la conductora, Ibarra informó que afortunadamente se encuentra bien y no presenta fracturas.

El animal únicamente presenta dolor e inflamación en una de sus patas, por lo que Protección Animal continuará pendiente de su evolución.

Además, la persona que realizó la denuncia ciudadana también se mantiene al pendiente de la perrita. La mascota recibe atención médica por parte de Protección Animal sin costo, con el objetivo de que pueda recuperarse favorablemente.

Ibarra hizo nuevamente un llamado a los automovilistas a conducir con mayor prudencia y, cuando las condiciones lo permitan, disminuir la velocidad para dar oportunidad de cruzar a los animales.

Reconoció que no siempre será posible detenerse o ceder el paso, debido a que también debe evitarse provocar un accidente, pero consideró que sí existen situaciones en las que los conductores pueden actuar con mayor precaución.

"Si tenemos la oportunidad de ser prudentes y de bajar nuestra velocidad, pues hagámoslo", pidió.

La funcionaria señaló que el caso registrado en la colonia Occidental resulta todavía más preocupante porque ocurrió apenas a unas calles de donde se presentó otro atropellamiento atendido por la dependencia durante el mismo fin de semana.

Ante esta situación, Protección Animal insistió en que la responsabilidad vial también incluye estar atentos a los animales que cruzan las calles, particularmente en sectores habitacionales.

El objetivo, dijo Ibarra, es evitar que más perros terminen con lesiones permanentes o pierdan la vida por accidentes que, en algunos casos, pueden prevenirse simplemente reduciendo la velocidad y conduciendo con mayor cuidado.