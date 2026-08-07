Frontera: Inconformidad por uso indebido de estacionamiento para personas con discapacidad

Ciudadanos denunciaron el uso indebido de los cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad y señalaron que esta práctica ocurre de manera cotidiana en distintos puntos de la ciudad de Frontera.

A través de redes sociales, una usuaria expuso que quienes cuentan con placas para discapacidad deben realizar diversos trámites para obtenerlas, desde acreditar la condición de la persona beneficiaria y acudir a una institución médica, hasta esperar la emisión del oficio requerido por Recaudación de Rentas y cubrir el pago correspondiente.

Por ello, consideró injusto que automovilistas ocupen estos espacios sin transportar a una persona con discapacidad o que utilicen una calcomanía alusiva a discapacidad junto a placas particulares para aparentar que tienen autorización. "Esto señores no les da derecho a ocupar los lugares exclusivos para discapacitados", señaló en su denuncia.

La inconformidad generó diversas respuestas entre usuarios del grupo de Facebook Quemados Monclova, Frontera y Alrededores. Algunos coincidieron en que los espacios deben reservarse únicamente para quienes realmente los necesitan y señalaron que es frecuente observar vehículos que los utilizan indebidamente.

Otros usuarios plantearon que una persona puede requerir temporalmente un espacio accesible aunque no tenga una discapacidad permanente, mientras que también hubo quienes cuestionaron que algunos conductores coloquen calcomanías de discapacidad sin contar con las placas correspondientes.

En los comentarios también se señaló que existen automovilistas que evitan tramitar las placas por el costo y, en algunos casos, utilizan vehículos con placas particulares para ocupar estos espacios.

Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a Policía y Tránsito para reforzar la vigilancia y aplicar las infracciones correspondientes a quienes ocupen indebidamente los cajones destinados a personas con discapacidad.

La denuncia pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de respetar los espacios de estacionamiento que buscan garantizar accesibilidad y movilidad a las personas que los requieren.