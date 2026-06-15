Tromba causa caos en Monclova: escuelas y familias afectadas

MONCLOVA, COAH.- La intensa tromba que azota la ciudad durante la mañana de este lunes provocó severas afectaciones en distintos sectores, generando caos vial, vehículos varados, escuelas inundadas y decenas de familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.

Desde las primeras horas del día, la lluvia cayó con fuerza sobre la Región Centro, convirtiendo importantes vialidades en auténticos ríos y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia. Los reportes de auxilio comenzaron a multiplicarse conforme avanzaba la mañana, obligando a la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública.

La tromba causa caos en Monclova

Las zonas más afectadas fueron el bulevar Harold R. Pape, la avenida Montessori, bulevar San José y diversos cruces de la Zona Centro, donde enormes encharcamientos complicaron la circulación y dejaron numerosos vehículos detenidos en medio del agua.

Uno de los reportes que generó mayor preocupación ocurrió en las instalaciones de la Escuela Normal de Monclova, ubicada sobre la calle del Estudiante en la colonia Primero de Mayo, donde el agua ingresó a varias aulas alcanzando niveles considerables.

Personal docente y estudiantes tuvieron que tomar medidas preventivas mientras elementos de Protección Civil realizaban una inspección para descartar riesgos mayores.

Impacto en la comunidad

La fuerza de la tormenta también afectó a decenas de familias en distintos sectores de la ciudad, donde las corrientes pluviales rebasaron la capacidad de desagüe y provocaron que el agua ingresara a viviendas, causando daños materiales en muebles, electrodomésticos y pertenencias.

Mientras tanto, patrullas de la Policía Municipal recorrieron las principales arterias brindando apoyo a conductores que quedaron atrapados en medio de los encharcamientos. Algunos automovilistas intentaron cruzar zonas inundadas pese al evidente riesgo, terminando con sus vehículos averiados o completamente inmovilizados.

Entre los incidentes registrados destacó el caso de una operadora de una unidad UNIDIF, quien quedó varada sobre la calle Zaragoza, en la Zona Centro, luego de que el acumulador de la unidad se descargara al quedar parcialmente sumergido por las torrenciales aguas. La mujer acababa de trasladar a un paciente cuando el vehículo quedó inmovilizado debido a que el nivel del agua alcanzó prácticamente la altura de las banquetas, por lo que tuvo que solicitar ayuda a las autoridades.

Las escenas se repitieron en distintos puntos de la ciudad, donde automóviles detenidos, motores apagados y conductores desesperados formaron parte del panorama que dejó la tormenta.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas lesionadas, aunque las autoridades mantenían activos los operativos de vigilancia y auxilio ante el pronóstico de más precipitaciones durante las próximas horas.

Acciones de la autoridad

La tromba deja al descubierto nuevamente los problemas de acumulación de agua en diversos sectores de Monclova, donde vecinos señalaron que cada temporada de lluvias enfrentan situaciones similares que ponen en riesgo su patrimonio.