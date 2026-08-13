Manolo Jiménez informa sobre crecimiento laboral en Coahuila

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que Coahuila cerró julio con un fuerte crecimiento en materia laboral al generar 10 mil 185 nuevos empleos formales, cifra que colocó al estado en el tercer lugar nacional en generación de puestos de trabajo durante el mes, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"En el último reporte del IMSS en Coahuila generamos más de 10 mil nuevos empleos para nuestra gente. Somos el 3er lugar nacional. Trabajando en equipo, seguimos haciendo de nuestro Estado el mejor para vivir de todo México", destacó el gobernador.

Jiménez Salinas resaltó que esto es muy importante porque para su administración el tema del desarrollo, de la seguridad y la calidad de vida es lo más importante.

"Por eso vamos a seguir trabajando de la mano ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno para seguir haciendo de Coahuila uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias", destacó.

Este resultado representa el mejor mes de julio en generación de empleo durante la actual administración estatal y confirma el dinamismo de la economía de Coahuila.

Con los 10 mil 185 nuevos empleos registrados en julio, Coahuila creció al sumar 19 mil 927 puestos de trabajo formales durante 2026, considerando el periodo de diciembre de 2025 a julio de este año, con lo que se coloca en el cuarto lugar nacional por generación de empleo acumulado.

A este desempeño se suma la fortaleza que presenta Coahuila en materia de formalidad laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al primer trimestre de 2026, la entidad ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con 65.8 por ciento, muy por encima del promedio nacional de 45.2 por ciento.

Esto significa que prácticamente 7 de cada 10 trabajadores en Coahuila cuentan con un empleo formal, con acceso a seguridad social y prestaciones de ley, condiciones que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de las familias.

Coahuila se mantiene en el octavo lugar nacional por número total de trabajadores registrados ante el IMSS, consolidando su posición como uno de los principales generadores de empleo formal y como motor económico del norte del país.

El gobernador señaló que el empleo formal es una de las principales herramientas para generar bienestar y oportunidades para las familias.

"No hay mejor programa social que el empleo formal. Con un trabajo digno, las familias acceden a seguridad social, servicios de salud y mejores condiciones de vida. Este es el camino para seguir construyendo un estado fuerte y con oportunidades para todos", afirmó Manolo Jiménez.

Los indicadores del IMSS y del INEGI reflejan que Coahuila mantiene condiciones favorables para la inversión y la generación de oportunidades laborales en sus cinco regiones, resultado de las políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad, así como de la coordinación permanente con el sector productivo.

El gobierno de Coahuila refrenda su compromiso de continuar generando las condiciones necesarias para la llegada de nuevas inversiones, el crecimiento y consolidación de las empresas establecidas y la creación de empleos formales, dignos y mejor remunerados para las y los coahuilenses.

Con el desempeño registrado en julio, cuando más de 10 mil personas se incorporaron al mercado laboral formal en un solo mes, Coahuila confirma su posición como una de las entidades con mayor dinamismo laboral del país y mantiene el objetivo de consolidar un segundo semestre de 2026 con más inversión, empleo y mejor calidad de vida para las familias.