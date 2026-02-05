Accidente en el libramiento Óscar Flores Tapia deja a un conductor prensado

Ramos Arizpe. La mañana de este jueves se registró un fuerte accidente automovilístico sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 2 aproximadamente, donde un tráiler y una camioneta tipo Pick Up se vieron involucrados.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del tráiler realizó una maniobra de retorno, quitando el derecho de paso a la camioneta Pick Up que circulaba con dirección a Ramos Arizpe, lo que provocó el impacto y que la unidad ligera quedara debajo de la caja del tráiler.

Al momento, cuerpos de emergencia se encuentran en el lugar realizando maniobras de rescate para intentar sacar con vida al conductor de la camioneta, quien quedó prensado al interior del vehículo.

Acciones de la autoridad

La circulación en la zona se ve afectada mientras continúan los trabajos de auxilio. Las autoridades mantienen el área acordonada y se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre el estado de salud del conductor y las causas del accidente.

Información en desarrollo.