Saltillenses premiados con 100 mil pesos en Sorteo Por Amor a Saltillo 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el Primer Sorteo Por Amor a Saltillo 2026, en el que se premió con 100 mil pesos cada uno a 10 contribuyentes cumplidos que realizaron el pago del predial durante el mes de enero.

Javier Díaz destacó que en este mes se pagaron más de 145 mil predios, lo que equivale a un monto de 365.5 millones de pesos netos recaudados, con un 14.5 por ciento de incremento comparado con el 2025.

"Y lo más importante es que la gente se ahorró más de 78 millones de pesos pagando su contribución del predial. Ha sido un gran mes en el tema de ingresos propios y seguiremos trabajando porque al final de cuentas esto es un reflejo de la confianza de la ciudadanía en las autoridades municipales, porque ven reflejado que este recurso va al tema de obras, programas o acciones", refirió el edil.

Acciones de la autoridad

El alcalde Javier Díaz destacó, además, que el 25 por ciento de las y los contribuyentes realizaron su pago en línea, quienes también tienen la oportunidad de participar en el Gran Sorteo.

Las y los contribuyentes que resultaron ganadores fueron Rogelio S., folio 157521; Graciela G., folio 64364; Tania S., folio 125358; Gabriela de L., folio 105970; Rubén G., folio 95664; Thomas C., folio 82183; José R., folio 90294; Martha F., folio 107424; Manuel A., folio 113351; y Cipriana L., folio 161394.

Para dar fe y legalidad del proceso se contó con la presencia de Néstor Guerrero Montiel, interventor de la Secretaría de Gobernación, así como del Notario Público 138, Francisco Juaristi Guerra.

Detalles confirmados

Javier Díaz González mencionó que quienes no fueron afortunados en este sorteo seguirán participando en los de los meses de febrero y marzo, de 50 premios de 10 mil pesos cada uno.

"Seguimos invitando a las y los saltillenses a cumplir con la contribución del pago del predial y que sepan que todo va destinado a obras, programas y acciones que buscan cómo mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos y a seguir contribuyendo a la grandeza de Saltillo", dijo.

Quienes paguen su predial en el mes de febrero tienen un 10 por ciento de descuento y en marzo el 5 por ciento.

Durante el sorteo se contó con la presencia de Roberto Martínez Salinas, síndico secretario de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos; Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; y Ailleen Alejandra López Rodríguez, directora de Ingresos.