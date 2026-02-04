Reforma judicial en Coahuila promueve sensibilidad y responsabilidad social

SALTILLO, COAH.- La impartición de justicia en Coahuila ha transitado hacia un enfoque más humano, al reconocer que detrás de cada expediente existen personas reales y conflictos que impactan directamente en sus vidas, afirmó el Presidente Magistrado del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup.

El titular del Poder Judicial señaló que esta perspectiva se ha integrado a una estrategia institucional orientada a fortalecer la sensibilidad y la responsabilidad social de jueces y juzgadores al momento de emitir resoluciones.

Acciones de la autoridad

Indicó que uno de los antecedentes clave de este cambio se dio durante la reforma judicial en la entidad, así como en el proceso de elección judicial, cuando los aspirantes a cargos jurisdiccionales tuvieron contacto directo con la ciudadanía, lo que permitió una mayor cercanía y entendimiento de las problemáticas sociales.

Ese acercamiento, explicó, abonó a generar empatía y a modificar la manera en que se analizan los casos, dejando atrás la visión de los expedientes como simples trámites administrativos para comprenderlos como historias humanas que demandan atención cuidadosa.

Mery Ayup destacó que actualmente existe una mayor conciencia dentro del Poder Judicial sobre la trascendencia de cada resolución, al estar en juego derechos, intereses y expectativas de quienes acuden a los tribunales en busca de justicia.

Campañas de prevención

Asimismo, informó que el Poder Judicial de Coahuila ha reforzado campañas de prevención dirigidas a la población, con el objetivo de reducir riesgos legales y evitar que las personas sean víctimas de engaños o abusos.

Entre estas acciones, subrayó las campañas informativas que advierten sobre los peligros de firmar documentos en blanco o pagarés, prácticas frecuentemente utilizadas por prestamistas irregulares para cometer fraudes en perjuicio de la ciudadanía.