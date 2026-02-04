Rickettsia: enfermedad transmitida por garrapatas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Salud Pública, exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas para evitar la rickettsia.

Rubén Rodríguez Lindsay, director de la dependencia, informó que se trata de una enfermedad que se presenta por la mordedura de una garrapata infectada por la bacteria Rickettsia rickettsii, que con frecuencia produce una lesión localizada y que puede afectar a cualquier persona, aunque se diagnostica más en niñas y niños.

La rickettsia y su transmisión

En este sentido, recomendó vacunar y desparasitar a las mascotas; revisarlas periódicamente para determinar si tienen pulgas o garrapatas; y bañarlas cada mes.

Además, pidió cuidar la higiene personal; cambiar y lavar regularmente las sábanas, colchas y cobijas de la cama; limpiar el patio y terrenos baldíos cerca de casa; así como recoger los desechos de las mascotas y tirar todo tipo de basura.

Síntomas y atención médica

El director de Salud Pública informó que los síntomas que se presentan con la rickettsia son dolor de cabeza intenso, fiebre elevada, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito y dolor abdominal.

Señaló que, en caso de presentar la sintomatología, es importante acudir al médico y no automedicarse, ya que la mayoría de los casos se confunden con una gripa.

Campañas de concientización

Rubén Rodríguez informó que se trabaja en campañas de concientización a la población sobre control larvario, revisión de presencia de garrapatas, baños contra garrapatas a las mascotas en la Ruta Recreativa, así como campañas en colonias de Saltillo para llevar el químico y el baño gratuito, además de fumigaciones contra garrapatas a quien lo solicite.