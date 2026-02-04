Hermanos mueren por rickettsiosis en Saltillo: tragedia familiar

SALTILLO, COAHUILA.- Una familia fue sacudida por la tragedia cuando dos hermanos, de 8 y 6 años, perdieron la vida tras presentar síntomas compatibles con rickettsiosis, una enfermedad transmitida por garrapatas que puede ser mortal si no se atiende a tiempo, informaron autoridades de salud estatales este miércoles 4 de febrero de 2026.

La menor de 8 años fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil de Saltillo después de desvanecerse en su domicilio, donde perdió el conocimiento. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

Su hermano de 6 años, quien recibía atención en un hospital privado al norte de la ciudad por síntomas similares, también murió poco tiempo después.

Acciones de la autoridad

Las autoridades de salud activaron inmediatamente los protocolos epidemiológicos, que incluyen vigilancia sanitaria, inspección de la vivienda familiar en la colonia Manantiales del Valle de Ramos Arizpe, entrevistas con vecinos y fumigación preventiva, con el objetivo de prevenir nuevos casos.

Las muestras clínicas de ambos pacientes fueron enviadas a laboratorios especializados y se espera que en aproximadamente 48 horas se confirme o descarte la presencia de rickettsia como causa oficial de los fallecimientos.

Detalles confirmados

Las autoridades han reforzado la capacitación del personal médico para mejorar la detección temprana y evitar confusiones con otros padecimientos, dado que síntomas iniciales como fiebre, dolor de cabeza y malestar general pueden ser fácilmente confundidos con enfermedades comunes.

En este contexto, las dependencias de salud exhortan a la población a extremar precauciones, mantener patios y viviendas limpios, desparasitar a las mascotas y acudir de inmediato a servicios médicos ante síntomas sospechosos tras picaduras de garrapatas.