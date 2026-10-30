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Coahuila

Invitan a familias de Nava a participar en la Caravana del Terror 2026

La Caravana del Terror 2026 comenzará a las 7:00 de la tarde desde la Unidad Nava y concluirá en la Plaza Principal con concursos y actividades.

Por Alberto Ibarra - 30 octubre, 2026 - 03:15 p.m.
La Caravana del Terror 2026 recorrerá las calles de Nava y concluirá con actividades para las familias en la Plaza Principal.
La Caravana del Terror 2026 recorrerá las calles de Nava y concluirá con actividades para las familias en la Plaza Principal.
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      NAVA, Coahuila - Familias de Nava podrán participar este sábado en la Caravana del Terror 2026, una actividad que reunirá a niñas, niños, jóvenes y adultos en un recorrido por las calles del municipio con motivo de las celebraciones de Halloween.

      La salida está programada a las 7:00 de la tarde desde la Unidad Nava, con destino a la Plaza Principal, donde se realizarán concursos, entrega de premios y otras dinámicas para los asistentes. Entre las actividades destaca un concurso para determinar quién puede comer más hot dogs.

      La invitación está abierta a personas de todas las edades, quienes podrán acudir disfrazadas y disfrutar de una tarde-noche de convivencia, entretenimiento y actividades para compartir en familia.

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