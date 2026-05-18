Abraham Palacios reporta daños por fuertes vientos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Los fuertes vientos registrados durante el fin de semana en el municipio de Frontera generaron diversos reportes de emergencia atendidos por Protección Civil, principalmente por caída de cableado eléctrico en varios sectores de la ciudad, además de accidentes viales y personas lesionadas.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que el sábado se brindó atención a un joven que participaba en un torneo de fútbol, luego de recibir un fuerte pelotazo en la cabeza, por lo que fue necesario trasladarlo a la clínica del Seguro Social para su valoración médica.

Además, durante ese mismo día se atendieron accidentes sobre la carretera 30, donde se registraron volcaduras y choques, en los que personal de rescate prestó la atención correspondiente a los involucrados para evitar complicaciones mayores.

Durante la noche del domingo, también se reportó la caída de cables eléctricos a causa de las intensas ráfagas de viento, dejando sin energía eléctrica a familias de distintos sectores como la colonia Independencia, Borja y La Sierrita, situación que fue canalizada para su pronta atención.

Palacios Cedillo señaló que, afortunadamente, no hubo consecuencias graves derivadas de estos incidentes, aunque advirtió que durante esta semana continuarán las condiciones climatológicas adversas.

"No pasó a mayores, pero esta semana tendremos fuertes vientos y el miércoles tendremos tormentas eléctricas, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora como ocurrió el domingo", señaló.

El funcionario exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar circular cerca de árboles, anuncios espectaculares o cableado en mal estado, así como reportar cualquier situación de riesgo.