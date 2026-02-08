Choca 2 autos y medidor de gas

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un joven conductor presuntamente en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente vial que dejó como saldo daños materiales considerables y una peligrosa fuga de gas natural, la cual puso en riesgo a los habitantes de la colonia Blanca Esthela.

Los hechos se registraron sobre la calle Arroyo Nuevo, entre Arnulfo Padilla Moreno y Felipe Ramos Valdez, donde una camioneta Chevrolet Tahoe color blanca perdió el control y se impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada. Tras el primer choque, el vehículo continuó su trayectoria y golpeó un automóvil Chevrolet Malibu, el cual terminó afectado aproximadamente una cuadra más atrás.

Durante el percance, la camioneta también derribó un medidor de gas natural, lo que provocó una fuga de gas de gran magnitud, generando alarma entre los vecinos del sector debido al alto riesgo de explosión.

Acciones de la autoridad

El conductor responsable fue identificado como Jonathan Estrada Beltrán, de 24 años de edad, con domicilio en la colonia Manantiales del Valle, fue señalado por testigos como presunto responsable del accidente bajo los influjos del alcohol.

Al lugar acudió de manera inmediata una cuadrilla de la empresa NATURGY, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar la fuga y reparar el medidor dañado, evitando así una posible tragedia.

Detalles confirmados

Autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.