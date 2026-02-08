Provoca choque por imprudente

SALTILLO, COAHUILA.- Un accidente vial de gran impacto se registró durante la mañana del domingo en la colonia Virreyes, luego de que un joven conductor ignorara un señalamiento de alto, ocasionando un choque que generó la intervención de autoridades y servicios de apoyo.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Luxemburgo y José Sarmiento, punto donde un automóvil Mazda 2 se incorporó sin la debida precaución y terminó interceptando la trayectoria de una camioneta Buick que circulaba con derecho de paso.

La colisión fue inevitable y dejó como saldo cuantiosos daños materiales en ambas unidades. Tras el impacto, el vehículo compacto presentó afectaciones severas en el compartimiento del motor, quedando imposibilitado para continuar su marcha.

Esto provocó la reducción parcial de la circulación en la zona, mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada con apoyo de una grúa.

Elementos de la Policía de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y prevenir nuevos accidentes, además de fungir como mediadores entre las partes involucradas para facilitar el proceso de las aseguradoras y el deslinde de responsabilidades.

Vecinos del sector señalaron que dicho cruce es transitado con frecuencia y pidieron mayor precaución a los automovilistas, recordando la importancia de respetar la señalización vial para evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de conductores y peatones.