Aumentan reportes de fugas de gas en tanques domésticos por altas temperaturas

Las altas temperaturas han incrementado los reportes de fugas de gas en tanques domiciliarios, principalmente por sobrellenado y exposición directa al sol, alertó Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil de Frontera.

El funcionario explicó que durante las últimas semanas han atendido llamados relacionados con tanques de gas que, al permanecer expuestos a las altas temperaturas, generan un aumento de presión. Esta situación puede provocar que la válvula de seguridad se active y comience a liberar gas, generando una condición de riesgo dentro de los domicilios.

Palacios Cedillo señaló que se reciben hasta 23 reportes de fugas, aunque la incidencia no es diaria. En promedio, estimó que se atienden alrededor de siete casos por semana. Indicó que los reportes se presentan principalmente en casas habitación, donde los elementos acuden a verificar las condiciones de los tanques y determinar las causas de la fuga.

El director de Protección Civil exhortó a la población a no sobrepasar el 90 por ciento de la capacidad de los tanques, además de mantenerlos en buenas condiciones y alejados de la exposición directa a los rayos solares. Como medida preventiva, recomendó que los tanques estén pintados de color blanco, debido a que este tono ayuda a repeler la radiación solar, y mantenerlos en un sitio con sombra. También sugirió colocarles una cubierta o techo que permita protegerlos del contacto directo con el sol, sin obstruir su ventilación.