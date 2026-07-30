Refuerzan fumigación contra el dengue en el ejido Santa Eulalia, en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– Como parte de las acciones preventivas contra el dengue, se realizaron labores de fumigación en el ejido Santa Eulalia, donde brigadas recorrieron diversos sectores de la comunidad con el propósito de disminuir la presencia del mosquito transmisor de esta enfermedad.

La jornada forma parte de las medidas que se intensifican durante la temporada de lluvias, cuando el incremento de agua acumulada favorece la reproducción del insecto y aumenta el riesgo de contagios entre la población.

Acciones de la autoridad para combatir el dengue en Zaragoza

Además de la fumigación, se exhortó a los habitantes a mantener limpios patios y solares, eliminar recipientes que puedan almacenar agua y participar activamente en las acciones de prevención, ya que la colaboración ciudadana es clave para evitar la proliferación del mosquito.

Importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del dengue

Especialistas recuerdan que, aunque la fumigación ayuda a reducir la población de mosquitos adultos, la eliminación de criaderos continúa siendo la medida más efectiva para prevenir brotes de dengue en las comunidades.