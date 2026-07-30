Javier Milei firma decreto en Argentina: nuevas causales de expulsión

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece nuevas causales para la prohibición de ingreso y expulsión del territorio argentino. La medida surge tras la escalada de tensiones diplomáticas generadas al finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la selección albiceleste cayó ante España.

¿En qué consiste el nuevo decreto de Javier Milei?

A diferencia de los rumores que circulan en redes sociales, la medida no aplica de forma general a todos los ciudadanos mexicanos, sino a cualquier extranjero que incurra en actos específicos dentro o fuera del país sudamericano.

Según el comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, el DNU considera como causa de inadmisión o expulsión:

Incitación al odio: Dirigir o promover mensajes de odio, discriminación o violencia contra los ciudadanos argentinos.

Ultraje a símbolos patrios: Faltar al respeto a la bandera, escudo o símbolos nacionales de Argentina.

El gobierno argentino enfatizó que "la defensa de la Nación y de sus símbolos no es negociable", advirtiendo que quienes ataquen al país no serán bienvenidos.

Acusaciones sobre la supuesta "campaña antiargentina"

La controversia se intensificó luego de que Javier Milei acusara públicamente a los gobiernos de México y Brasil, así como al Partido Demócrata de Estados Unidos, de financiar una campaña de desprestigio contra la nación argentina tras la derrota futbolística.

Sin embargo, el mandatario argentino no presentó pruebas documentales ni cifras concretas que respaldaran estas afirmaciones.

La postura de México: Claudia Sheinbaum responde

Ante los señalamientos de Milei, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó tajantemente que su gobierno esté involucrado en alguna campaña contra el pueblo argentino. Sheinbaum puntualizó que México mantiene una política exterior de respeto y que "México no se mete con otros países".

Conclusión

Si planeas viajar a Argentina como turista o por trabajo, la entrada sigue estando permitida para los ciudadanos mexicanos. La restricción aplica exclusivamente a personas registradas por incitar al odio, la violencia o agraviar los símbolos patrios argentinos.