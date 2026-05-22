Protección Civil actúa ante plaga de hormigas en Frontera: alumnos resguardados

FRONTERA, COAHUILA.- Una plaga de hormigas detectada en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en el Ejido 8 de Enero, movilizó a elementos de Protección Civil y personal de Salud Municipal para realizar acciones preventivas y evitar riesgos entre los alumnos.

El director de Protección Civil de Frontera, Abraham Palacios Cedillo, informó que el reporte fue recibido durante la mañana, luego de que directivos del plantel detectaran una importante presencia de hormigas, principalmente en el área de juegos. "Es la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, en el ejido 8 de Enero, los cuales nos hablan para notificarnos que tienen ahí una plaga, es lógico por la gran cantidad de agua que cayó", explicó.

Indicó que de inmediato se coordinó un operativo con el área de Salud, dependencia encargada de realizar la fumigación programada para este mismo día alrededor del mediodía. "Aquí ya nos coordinamos con el área de Salud; ellos tienen el equipo para fumigar, lo cual hizo a partir de las 12 o dos del mediodía", comentó.

El funcionario destacó que aunque este tipo de hormiga suele morir rápidamente al salir, se decidió actuar de forma preventiva para proteger a los estudiantes. "Lo que vamos a hacer es más que nada proteger la integridad de los niños", señaló.

Tras dialogar con la directora del plantel, Protección Civil recomendó suspender temporalmente las actividades al aire libre y resguardar a los menores dentro de las aulas, además de adelantar la salida escolar para disminuir cualquier riesgo. "Le decía que no dejaran salir a los niños al recreo y que salgan más temprano; resguardarlos en los salones. Dice que en los salones no hay, que es más que nada en la parte de afuera y en los juegos", agregó.

Palacios Cedillo confirmó que hasta el momento no se tiene reporte de alumnos lesionados o afectados por las hormigas, aunque directivos enviaron fotografías donde se observa una considerable cantidad de insectos en el exterior del plantel.