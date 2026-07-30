Sari Pérez Cantú implementa fumigación en Frontera para prevenir dengue

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú mantiene de manera permanente las acciones preventivas para proteger la salud de las familias fronterenses mediante un programa de fumigación por aspersión en colonias, ejidos y comunidades del municipio, con el objetivo de reducir la presencia de mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedades durante la temporada de lluvias.

El director de Salud Pública Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que las brigadas realizan fumigaciones con una máquina de aspersión de ultra bajo volumen (ULV), facilitada por la Jurisdicción Sanitaria, recorriendo durante las madrugadas sectores como Los Pozuelos, Independencia, Diana Laura, Elsa Hernández, Colosio, el ejido 8 de Enero y otras colonias programadas. Las fumigaciones se realizan entre las 3:30 y las 5:30 horas; próximamente se dará a conocer el calendario de recorridos.

Gracias a estas acciones y al trabajo coordinado con la Jurisdicción Cuarta Sanitaria, hasta el momento ningún caso positivo de dengue ni de rickettsiosis ha sido registrado. Aunque se han atendido pacientes con síntomas febriles sospechosos, todos los resultados han sido negativos.

Se exhorta a la población a eliminar recipientes con agua, retirar cacharros, mantener limpios los patios y atender a las mascotas para prevenir la proliferación de mosquitos y garrapatas.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de proteger la salud de las familias en coordinación con la Jurisdicción Cuarta Sanitaria y las autoridades estatales.