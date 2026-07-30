Lissette Álvarez llama a regularizar impuestos en Saltillo: Último día

Saltillo, Coah.- Este viernes 31 de julio es el último día en el que estarán vigentes los estímulos fiscales en el predial y otros impuestos, por lo que la tesorera del municipio de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, exhortó a las y los contribuyentes que tienen algún pendiente a que se acerquen a regularizar su situación.

El dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos que aprobó el pleno del Cabildo incluye, con el mismo beneficio y vigencia, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; conceptos relativos a establecimientos que expenden bebidas alcohólicas; recolección de basura; servicios por Impuesto Sobre Espectáculos; Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles; mercados y servicio de tránsito.

Además, incluye las sanciones administrativas y fiscales por la expedición de licencias y/o refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, así como las provenientes de la ocupación de las vías públicas.

"Invitamos a las y los contribuyentes que tienen algún pendiente en estos conceptos para que aprovechen los estímulos fiscales, los cuales tuvieron vigencia durante todo julio y este viernes es el último día", señaló la funcionaria.

Álvarez Cuéllar agradeció la buena respuesta de las y los contribuyentes cumplidos, ya que de esta manera el Gobierno Municipal de Saltillo cuenta con los recursos para la realización de obra pública y programas que benefician a la población con una mejor calidad de vida.