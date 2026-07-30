Volcadura de tráiler bloquea carretera 57 en Coahuila
El conductor del tráiler no sufrió lesiones, gracias a la rápida intervención de los paramédicos de CAPUFE.
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SALTILLO, COAH.- La volcadura de un tráiler con doble remolque provocó el cierre de la carretera federal 57 la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 210 del tramo Puerto México-La Carbonera, antes de llegar a Los Chorros.
De acuerdo con los primeros indicios, el conductor circulaba de sur a norte cuando presuntamente dormitó, perdió el control del volante y se impactó contra el talud.
Tras el choque, la unidad volcó y quedó atravesada sobre ambos carriles de circulación, bloqueando por completo el paso vehicular.
Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al lugar para valorar al operador, quien no presentó lesiones.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las maniobras para el retiro del tractocamión, con el fin de reabrir uno de los carriles y restablecer parcialmente la circulación.