Volcadura de tráiler bloquea carretera 57 en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La volcadura de un tráiler con doble remolque provocó el cierre de la carretera federal 57 la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 210 del tramo Puerto México-La Carbonera, antes de llegar a Los Chorros.

De acuerdo con los primeros indicios, el conductor circulaba de sur a norte cuando presuntamente dormitó, perdió el control del volante y se impactó contra el talud.

Tras el choque, la unidad volcó y quedó atravesada sobre ambos carriles de circulación, bloqueando por completo el paso vehicular.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al lugar para valorar al operador, quien no presentó lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las maniobras para el retiro del tractocamión, con el fin de reabrir uno de los carriles y restablecer parcialmente la circulación.