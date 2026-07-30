Saltillo capacita a brigadistas comunitarios para emergencias

SALTILLO, COAH.- La Heroica Escuela de Emergencias de México iniciará un programa de capacitación dirigido a habitantes de los ejidos de Saltillo para formar brigadistas comunitarios capaces de actuar como primeros respondientes mientras arriban los cuerpos de auxilio. El director de la asociación civil, Iván López Iturbide, informó que el proyecto se desarrollará en coordinación con el Municipio con el propósito de acercar conocimientos básicos de protección civil a las comunidades rurales, donde en muchos casos no existen opciones de capacitación en la materia. "Estamos trabajando para entrar a las comunidades con la finalidad de llegar a los hogares y que las personas sepan cómo actuar ante una emergencia", señaló.

Indicó que la meta es atender todas las comunidades que soliciten el curso, para lo cual la asociación prevé integrar varios grupos de instructores conformados por médicos, criminólogos, ingenieros y futuros bomberos, con el fin de ampliar la cobertura. Explicó que el objetivo es que los habitantes puedan brindar atención inicial antes de la llegada de ambulancias, bomberos o cualquier otra autoridad, evitando que una situación menor se convierta en una emergencia de mayores dimensiones.

Los participantes recibirán capacitación en uso y manejo de extintores para controlar conatos de incendio, primeros auxilios, control de hemorragias, inmovilización de fracturas, evacuación, repliegue, búsqueda y rescate. "Buscamos que la gente sea el primer respondiente o brigadista, que responda antes de que llegue una ambulancia, los bomberos o cualquier autoridad, para evitar que la emergencia crezca", explicó.

Las capacitaciones tendrán una duración aproximada de cuatro a seis horas, aunque algunas podrán extenderse hasta ocho horas debido a las prácticas con maniquíes de reanimación, extintores y otros equipos especializados. López Iturbide destacó que el programa privilegiará la práctica para que los asistentes aprendan las técnicas correctas y puedan aplicarlas en situaciones reales. Asimismo, informó que la asociación recibe participantes desde los ocho años de edad, aunque consideró que los menores pueden comenzar a desarrollar conocimientos de prevención desde los cinco años.

Recordó que recientemente impartieron talleres en centros comunitarios para niñas y niños, quienes demostraron una rápida capacidad para aprender protocolos básicos de actuación. Finalmente, exhortó a fortalecer la cultura de la prevención durante el periodo vacacional. Recomendó evitar que los menores jueguen con encendedores, cerillos o instalaciones eléctricas, además de revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera.