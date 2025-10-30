Fumigación Integral en Panteón Dolores para Prevenir Dengue

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de proteger la salud de las y los fronterenses, el Gobierno Municipal, a cargo de la alcaldesa Sari Pérez, a través del Departamento de Salud Municipal, que dirige el doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, llevó a cabo la fumigación integral del Panteón Dolores, así como la aplicación de abate líquido en las piletas, con el propósito de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue durante las visitas masivas que se esperan con motivo del Día de Muertos.

El doctor Sánchez Leija informó que los trabajos se realizaron durante la madrugada para evitar molestias a la población y garantizar la cobertura total del camposanto. Las piletas y depósitos de agua fueron tratadas con abate, sustancia que impide la reproducción del mosquito en floreros o recipientes.

El funcionario recomendó a las familias evitar colocar flores naturales en agua y optar por flores artificiales o macetas con tierra o aserrín húmedo, que permiten mantener los arreglos sin generar criaderos. También exhortó a quienes visiten los panteones a usar ropa de manga larga, repelente y mantenerse hidratados, como medidas básicas de prevención.

La alcaldesa Sari Pérez subrayó que estas acciones son parte del compromiso de su gobierno con la salud pública y la prevención. "Estamos trabajando para que los panteones estén limpios, iluminados y seguros, y para que las familias vivan estas tradiciones con seguridad y tranquilidad", señaló.

Finalmente, el Departamento de Salud Municipal reportó 33 casos confirmados de dengue: 27 no graves, cinco con signos de alarma y uno catalogado como grave.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener patios y floreros libres de agua estancada y seguir las recomendaciones sanitarias, reafirmando su compromiso de cuidar la salud de todas y todos con orden, prevención y responsabilidad.