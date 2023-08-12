Fumigan en Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La Presidencia Municipal de Cuatro Cienegas junto a la coordinación del departamento de salud y Jurisdicción Sanitaria 05 trabajan en la fumigación para prevenir enfermedades críticas o de alto impacto.

En espacios públicos y áreas de sombra, se trabaja principalmente en la limpieza para aplicar por aspersión las dosis necesarias para combatir plagas.

Jurisdicción Sanitaria 05 realiza el servicio de control y exterminación de plagas de hormiga qué en esta temporada brotan por la ardiente tierra y generan problemas en árboles, césped además de ser riesgo en habitantes.

También se fumiga contra garrapatas para combatir enfermedades como rickettsia.

Se hizo un llamado a la población de cuidar a sus mascotas así como a los caninos y felinos en condición de calle o qué habitan al frente de sus banquetas pues son un riesgo si no logran eliminar las pulgas lo antes posible, ya que son parásitos portadores de enfermedades como el tifus, no solo para las mascotas, sino también la familia.

La pulga común (Pulex irritans), la del perro (Ctenocephalides canis) y la del gato (Ctenocephalides felis) pueden ser huéspedes intermediarios los cuales pueden parasitar en el hombre.

Por lo anterior se estarán llevando a cabo fumigaciones en los diferentes Sectores y áreas públicas expuso Javier López Seispardo Director de Salud.