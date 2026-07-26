Familias buscan crédito Mejoravit para gastos escolares: regreso a clases

Ante la cercanía del regreso a clases, los padres de familia buscan alternativas para cubrir los gastos de colegiaturas, útiles escolares, uniformes, calzado, entre otros artículos, sobre todo cuando se tiene dos o tres hijos en edad escolar, donde una de las opciones es recurrir al crédito Mejoravit.

El inicio del ciclo escolar genera presión económica en los hogares.

El inicio del ciclo escolar es uno de los periodos de mayor presión para la economía de los hogares, ya que además de los gastos cotidianos deben destinar una parte de sus ingresos a la compra de materiales escolares y al pago de inscripciones o colegiaturas.

Aumenta la demanda de crédito Mejoravit entre familias con varios hijos.

Ante el aumento en la demanda, también ha crecido la oferta de personas que, a través de redes sociales, promocionan la gestión del crédito, asegurando realizar el trámite de manera rápida o con supuestas facilidades para obtener el financiamiento.

Advertencia sobre falsos gestores de crédito en redes sociales.

Sin embargo, hace un llamado a la población para no dejarse sorprender por falsos gestores o intermediarios que solicitan anticipos o pagos por realizar el trámite que se puede realizar de manera directa y sin costo en las oficinas del Infonavit, ya que existe el riesgo de ser víctima de fraude.

Aunque el programa está dirigido al mejoramiento de vivienda, algunos trabajadores lo consideran una alternativa para obtener liquidez y enfrentar los gastos propios del regreso a clases mediante compras en establecimientos autorizados.

El desembolso por estudiante puede representar varios miles de pesos al considerar útiles, uniformes, mochilas, calzado, por lo que el impacto económico se multiplica en familias con dos o más hijos en edad escolar.