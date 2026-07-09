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Coahuila

Carlos Villarreal inicia rehabilitación de agua potable en Monclova

La obra busca mejorar la infraestructura hidráulica en Monclova.

Por Carolina Salomón - 09 julio, 2026 - 08:20 p.m.
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      El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Hermanos Serdán, entre Juan Sarabia y Hermanos Vázquez, en la colonia Francisco I. Madero.

      La obra forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la calidad del servicio para las familias de la ciudad.

      El presidente municipal destacó que estos trabajos se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como parte de una estrategia para impulsar obras que atiendan las necesidades prioritarias de Monclova. "En equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y Conagua seguimos impulsando obras que fortalecen la infraestructura hidráulica de nuestra ciudad y mejoran la calidad de vida de las familias de Monclova", señaló.

       

      Con esta rehabilitación, el Municipio busca avanzar en la modernización de la red de agua potable y garantizar mejores condiciones para los usuarios.

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