Carlos Villarreal inicia rehabilitación de agua potable en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Hermanos Serdán, entre Juan Sarabia y Hermanos Vázquez, en la colonia Francisco I. Madero.

La obra forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la calidad del servicio para las familias de la ciudad.

El presidente municipal destacó que estos trabajos se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como parte de una estrategia para impulsar obras que atiendan las necesidades prioritarias de Monclova. "En equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y Conagua seguimos impulsando obras que fortalecen la infraestructura hidráulica de nuestra ciudad y mejoran la calidad de vida de las familias de Monclova", señaló.

Con esta rehabilitación, el Municipio busca avanzar en la modernización de la red de agua potable y garantizar mejores condiciones para los usuarios.