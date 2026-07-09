Monclova: Carlos Villarreal mejora la calle 10 en la colonia Calderón

Monclova, Coah.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana y como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal entregó la obra de pavimentación de la calle 10, entre las calles 9 y 11, en la colonia Calderón, realizada con una inversión de 1.8 millones de pesos provenientes del programa de Obras de Infraestructura del Estado.

La obra consistió en la pavimentación de 166 metros lineales de vialidad, beneficiando directamente a 150 habitantes, quienes ahora cuentan con una calle en mejores condiciones para transitar con mayor seguridad, accesibilidad y comodidad.

A través de este esfuerzo conjunto, se ejecutan obras de pavimentación, recarpeteo, infraestructura hidráulica y rehabilitación de espacios públicos en todos los sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de vida a las familias.

"Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez porque cuando sumamos esfuerzos logramos que las obras lleguen a donde más se necesitan. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en infraestructura que mejore la movilidad, brinde mayor seguridad y eleve la calidad de vida de las y los monclovenses", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para impulsar más obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo parejo de Monclova y generen mejores condiciones para todas las familias.