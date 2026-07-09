Aspirantes a enfermería hacen fila en Cruz Roja para inscribirse

Desde la noche del miércoles, decenas de aspirantes y sus familiares permanecieron afuera de las instalaciones de la Cruz Roja para asegurar un lugar en el proceso de inscripción de la Escuela de Enfermería.

Cobijas, sillas, hieleras con alimentos, bebidas e incluso abanicos formaron parte del campamento improvisado con el que los interesados enfrentaron la espera y las altas temperaturas, con la esperanza de iniciar su formación como profesionales de la salud.

La fila comenzó desde la noche anterior y, conforme avanzaron las horas, más personas se sumaron para apartar un espacio.

Personal de la institución realizó un registro con nombre, teléfono y edad de cada aspirante para organizar el orden de atención.

Mari Cruz, madre de una joven de 17 años, relató que llegó alrededor de las 23:30 horas del jueves y ya había al menos 21 personas formadas. "Ya levantaron nombres, una lista. Nos pidieron nombre, teléfono y edad del alumno. Uno hace la fila porque quiere un lugar, porque quiere una inscripción y alcanzar turno en la mañana; nadie nos está obligando", comentó.

Explicó que su hija eligió estudiar en la Cruz Roja por el prestigio de la institución y la preparación de sus docentes. "Está mejor reconocida para nosotros. Tiene muy buenos maestros y el reconocimiento que les dan abre más puertas que otras instituciones", señaló.

Sobre el costo de ingresar, indicó que la inscripción y colegiatura representan un desembolso aproximado de entre 5 mil y 6 mil pesos, sin considerar uniformes, calzado, libros, cuadernos y mochila. "Como quiera es una profesión cara", expresó.

Otra mujer, abuela de un aspirante, informó que su nieto permaneció desde las 16:00 horas del miércoles en el lugar para alcanzar un espacio. "Pasó toda la noche aquí porque quiere entrar. Preguntaba a cada rato cuándo iniciarían los registros", relató.

Indicó que el joven, de 17 años, eligió la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja por considerarla la mejor opción para su formación profesional.

La espera, que para algunos se prolongó durante toda la madrugada, reflejó el interés de decenas de jóvenes por ingresar a la institución y comenzar su preparación en el área de la salud.