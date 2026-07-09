Canacintra Monclova y Fonacot impulsan acceso a créditos para trabajadores

Con el objetivo de acercar a los trabajadores de la región Centro los beneficios del crédito institucional, Canacintra Monclova y Fonacot firmaron un convenio de colaboración para promover que más empresas se afilien al organismo federal.

El acuerdo fue encabezado por el presidente de Canacintra en Monclova, Jorge Mtanous Falco, y el director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdez, quienes señalaron que la estrategia busca ampliar el número de trabajadores que tienen acceso al crédito que ofrece esta institución.

Mtanous Falco explicó que el convenio promoverá entre las empresas afiliadas a la cámara su incorporación como centros de trabajo registrados ante Fonacot, lo que permitirá a sus trabajadores ejercer el derecho a solicitar créditos del instituto. Además de la afiliación, el convenio contempla la impartición de pláticas de orientación y conferencias sobre educación financiera para empresas y trabajadores, con el propósito de fomentar un mejor uso del financiamiento.

"Es importante que nuestros trabajadores cuenten con este tipo de opciones de crédito y conozcan de qué se trata, para que puedan elegir la mejor alternativa y no recurran a financiamientos que terminan siendo más costosos".

Por su parte, Héctor Martínez Valdez afirmó que la finalidad del acuerdo es fortalecer la vinculación con el sector industrial para que un mayor número de trabajadores formales conozca los beneficios de Fonacot. El funcionario indicó que la afiliación de más empresas también representa un beneficio para los empleadores, ya que permite que los trabajadores obtengan recursos para atender necesidades personales sin que las empresas tengan que descapitalizarse para brindar apoyos económicos.