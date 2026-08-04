Fortina de Jesús enfrenta deudas por funeral de su hija en Frontera

Tras la muerte de su hija, Fortina de Jesús enfrenta ahora una difícil situación económica para cubrir los gastos funerarios, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía.

La mujer, vecina de la colonia Diana Laura de Frontera, explicó que el funeral tuvo un costo de 25 mil pesos, cantidad que su familia no ha podido reunir debido a su situación económica.

"Si me podrían ayudar con un peso o dos pesos para completar el cajón de mi hija", expresó Fortina, quien señaló que sus hijas trabajan, pero sus ingresos no son suficientes para cubrir el adeudo.

La familia tiene aproximadamente 15 días enfrentando esta deuda y, aunque no les establecieron un plazo específico para liquidarla, Fortina señaló que ya les están solicitando el pago.

La mujer explicó que su hija falleció luego de presentar un problema en una de sus piernas, situación por la que tuvo que ser internada, pero finalmente perdió la vida.

Ante la falta de recursos, Fortina hizo un llamado a quienes puedan apoyarla con alguna aportación económica, sin importar el monto. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al 866 238 9980 o depositar a la cuenta 4169160643623847.