Promueven canje de armas en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir riesgos en los hogares, el Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, llevará a cabo la Campaña de Canje de Armas 2026 en Minas de Barroterán y la cabecera municipal.

El Oficial Mayor, Licenciado Edgar Tomás Buentello Torralba, informó que la entrega de armas será totalmente voluntaria, anónima y segura, además de que no habrá investigación por la posesión del arma entregada. Como parte del programa, las personas participantes recibirán una bonificación conforme a los lineamientos establecidos.

La jornada en Minas de Barroterán se realizará los días 7, 8 y 9 de agosto, a partir de las 11:00 horas, en la Plaza Principal para que la ciudadanía pueda acudir.

Posteriormente, la jornada llegará a Múzquiz los días 14, 15 y 16 de agosto, también a las 11:00 horas, en la Plaza Hidalgo del Centro Histórico de esta ciudad.

Durante la campaña podrán entregarse armas de fuego, municiones, cargadores, explosivos y otros artículos relacionados, con el propósito de retirarlos de circulación y disminuir los riesgos para la población.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar en esta estrategia preventiva, al destacar que la colaboración de la población contribuye a proteger a las familias y fortalecer la construcción de un municipio más seguro.