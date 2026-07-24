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Coahuila

Arriban hoy restos de minero a Esperanzas

Este viernes iniciarán las honras fúnebres de Margarito Zamarrón Alfaro y el sábado será sepultado.

Por Teresa Muñoz - 24 julio, 2026 - 09:59 a.m.
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      VILLA DE ESPERANZAS, COAH. - Familiares de Margarito Zamarrón Alfaro, uno de los mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos en el año 2006, esperan la llegada de sus restos a la Villa de Esperanzas, donde la comunidad ha expresado su solidaridad con la familia ante la irreparable pérdida.

      Integrantes de su familia viajaron este pasado jueves a la Ciudad de México para recibir los restos mortales del trabajador de manera digna como parte del proceso de identificación y entrega realizada por las autoridades federales.

      Detalles de la velación

      De acuerdo con los servicios funerarios, la primera velación se llevará a cabo este viernes alrededor de las 13:00 horas en el domicilio de la familia.

      Posteriormente, cerca de las 17:00 horas, los restos serán trasladados a la capilla municipal, donde continuará la velación. Allí, familiares, amigos y habitantes de la comunidad podrán darle el último adiós.

      Ceremonia y sepultura

      Para el sábado está programado un servicio religioso a las 13:00 horas, en presencia de familiares, vecinos y personas cercanas al minero.

      Al concluir la ceremonia, el cortejo fúnebre partirá hacia el panteón de la localidad, donde Margarito Zamarrón Alfaro será sepultado alrededor de las 18:00 horas.

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