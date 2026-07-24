Arriban hoy restos de minero a Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH. - Familiares de Margarito Zamarrón Alfaro, uno de los mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos en el año 2006, esperan la llegada de sus restos a la Villa de Esperanzas, donde la comunidad ha expresado su solidaridad con la familia ante la irreparable pérdida.

Integrantes de su familia viajaron este pasado jueves a la Ciudad de México para recibir los restos mortales del trabajador de manera digna como parte del proceso de identificación y entrega realizada por las autoridades federales.

Detalles de la velación

De acuerdo con los servicios funerarios, la primera velación se llevará a cabo este viernes alrededor de las 13:00 horas en el domicilio de la familia.

Posteriormente, cerca de las 17:00 horas, los restos serán trasladados a la capilla municipal, donde continuará la velación. Allí, familiares, amigos y habitantes de la comunidad podrán darle el último adiós.

Ceremonia y sepultura

Para el sábado está programado un servicio religioso a las 13:00 horas, en presencia de familiares, vecinos y personas cercanas al minero.

Al concluir la ceremonia, el cortejo fúnebre partirá hacia el panteón de la localidad, donde Margarito Zamarrón Alfaro será sepultado alrededor de las 18:00 horas.