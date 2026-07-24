Rescatan a mascota víctima de abandono

SABINAS, COAH.- Una mascota que permanecía abandonada en un local en desuso, con un avanzado grado de desnutrición, sin acceso a agua y con una severa infestación de garrapatas, fue rescatada en el municipio de Sabinas tras una denuncia ciudadana.

El fundador del Albergue y Centro de Adopción Canino Patitas de Paz, Pedro Armendáriz Zárate, informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público Especializado en Delitos por Maltrato Animal, luego de intervenir en el rescate con apoyo de las autoridades policiacas.

Explicó que fueron vecinos del sector quienes alertaron sobre las condiciones en las que se encontraba la mascota, lo que permitió activar el protocolo correspondiente para ponerla a salvo.

Previamente, se intentó localizar al propietario o propietaria del inmueble para obtener autorización y brindar atención al animal; sin embargo, no fue posible ubicar a la persona responsable.

Ante esta situación y conforme a los procedimientos establecidos, la mascota fue rescatada y trasladada para recibir alimento, agua y tratamiento contra la infestación de garrapatas y pulgas, además de atención por su estado de desnutrición.

Pedro Armendáriz Zárate señaló que la mascota se mostró dócil y noble durante el rescate, lo que facilitó su atención y recuperación tras permanecer en condiciones de abandono sin que tenga conocimiento durante cuánto tiempo permaneció en dicho lugar.