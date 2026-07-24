AHMSA publica en su página los listados de créditos laborales por orden judicial

Altos Hornos de México (AHMSA) publicó en su página oficial www.ahmsa.com los listados finales de créditos laborales de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles dentro de los procedimientos concursales que enfrentan AHMSA y Minera del Norte (MINOSA).

La difusión de la información forma parte del acuerdo dictado el 22 de julio de 2026 por la jueza Ruth Haggi Huerta García, mediante el cual se ordenó poner a disposición de los trabajadores el listado final con el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes, con el propósito de que los acreedores conozcan con certeza si fueron reconocidos dentro del concurso mercantil y el monto de sus derechos.

El acuerdo también instruye al síndico de ambas empresas, Víctor Manuel Aguilera Gómez, a establecer de inmediato un procedimiento de atención para los trabajadores que requieran consultar la información o solicitar aclaraciones, además de gestionar la publicación de los listados en la página oficial del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM).

Asimismo, el Juzgado solicitó la colaboración del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), cuyos asesores coordinarán la atención a trabajadores en las delegaciones de Ciudad de México, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Durango.

La resolución concede además una prórroga de 10 días hábiles, contados a partir de que el Juzgado verifique que los listados ya pueden consultarse en el portal oficial del IFECOM y que el síndico haya implementado el procedimiento de atención. La autoridad precisó que esta ampliación no modifica el proceso de venta de activos ni suspende el concurso mercantil, ya que el pago a los acreedores laborales dependerá de que existan recursos suficientes para ese fin.

En el mismo acuerdo, la jueza exhortó a todas las partes a abstenerse de difundir información por canales no oficiales, al considerar que ello puede generar interpretaciones erróneas o descontextualizadas que afecten la certeza jurídica del procedimiento. También recordó que quienes tengan acceso a los listados deberán proteger los datos personales contenidos en ellos, bajo la responsabilidad que establece la legislación vigente.

Consulta de los listados

Los trabajadores de AHMSA y MINOSA podrán consultar los listados de créditos laborales a través de la página oficial de AHMSA, donde ya se encuentran disponibles los documentos correspondientes a ambas empresas. También podrán acceder a ellos mediante el enlace publicado en la página oficial de Facebook de AHMSA.

Una vez que se concrete la publicación ordenada por la autoridad, los listados también estarán disponibles en el portal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y mediante los mecanismos de consulta que habilite el Instituto Federal de Defensoría Pública.

Para quienes requieran orientación o deseen realizar aclaraciones, AHMSA y MINOSA habilitaron módulos de atención en Monclova, Nava, Palaú, Hércules, La Perla y Durango, con horarios específicos para personal sindicalizado y de confianza, además de líneas telefónicas para brindar información sobre el contenido de los listados.

La Sindicatura informó que continuará ejecutando las actuaciones que le corresponden dentro del procedimiento concursal, en estricto cumplimiento de las resoluciones emitidas por la autoridad judicial, e informará oportunamente sobre los avances relevantes del proceso.